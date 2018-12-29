В Париже задержали 57 участников акции «желтых жилетов»

Полиция задержала 57 человек во время протестов участников движения «Желтые жилеты» в Париже, 33 из них под арестом, говорится в твиттере столичной полицейской префектуры.

Всего, по официальным данным, в акциях в Париже 29 декабря участвовали 800 человек, а по всей стране около 12 тысяч.

Des heurts ont éclaté dans le XVème arrondissement de Paris. pic.twitter.com/LqBLl0WMzc — BFMTV (@BFMTV) December 29, 2018

В Париже «Желтые жилеты» провели несколько акций у зданий крупнейших французских СМИ, которых они обвиняют в необъективном освещении протестов.

Так, около 13 часов по местному времени они были в 15-м округе на юго-востоке столицы у здания телеканала BFMTV и государственного медиахолдинга France Television, где полиция применяла слезоточивый газ для их разгона. После стычки с правоохранительными органами произошли у здания министерства обороны.

Это была седьмая по счету акция протеста движения «Желтые жилеты». Первый митинг прошел 17 ноября и собрал 282 тысячи человек по всей стране. После объявления французскими властями в начале декабря моратория на повышение налогов на топливо число демонстрантов стало уменьшаться: 15 декабря их было 66 тысяч человек, а 22 декабря — 38 тысяч.