«Би-би-си» направила жалобу в российский МИД после публикации списка сотрудников

«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с просьбой проверить утечку личных данных сотрудников Русской службы радиостанции, говорится в сообщении на сайте издания.

Журналисты также опровергли слова пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, которая говорила, что все личные данные из опубликованного списка сотрудников доступны в соцсетях.

«Журналисты «Би-би-си» изучили опубликованные данные и сравнили их с тем, что можно найти в открытом доступе. Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов», — утверждает издание, напоминая, что список полностью совпадает с перечнем аккредитованных при МИДе в 2018 году журналистов издания.

Проверить другую версию, предложенную Захаровой, согласно которой данные украли британские хакеры при взломе серверов российского посольства в Лондоне, журналистам пока не удалось: опубликовавшие списки сайты не отвечают на их запросы.

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Напомним, 23 декабря газета The Times опубликовала список сотрудников бюро Sputnik в Эдинбурге. После этого 25 декабря на нескольких сайтах, pikabu.ru, segodnya.ru и сообществе «ВКонтакте» под названием «За Матушку — Россию» появилась информация о 44 сотрудниках русской службы «Би-би-си».