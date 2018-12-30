В результате крушения вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека

В Улан-Удэ в результате крушения вертолета погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что личность погибших в настоящее время устанавливаются.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц).

Как сообщает МЧС, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.

«В 10:38 силами федеральной противопожарной службы по Республике Бурятия ликвидировано открытое горение вертолета. К тушению привлекались 4 единицы техники и 10 пожарных», — говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняются, на месте работают следователи и психолог.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, вертолет принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра «Пиплс парк» Сергею Рогову, находившемуся на борту.

Собеседник агенства уточнил, что вертолет потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он рухнул на территорию базы отдыха.