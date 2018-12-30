Минздрав предложил декриминализировать ошибки врачей при работе с обезболивающими

Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект о декриминализации ответственности медицинского персонала, использующего в работе сильнодействующие обезболивающие препараты. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

«Краткое описание проблемы — декриминализация деяний лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности»,— говорится в описании документа.

Общественные слушания по инициативе начались 29 декабря. Предполагаемый срок вступления проекта нормативно-правового акта в силу – июль 2019 года, уточняется в документе.

Ранее глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о необходимости облегчить доступ пациентов к обезболивающим препаратам. По ее словам, декриминализация статьи 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений) поможет справиться с проблемой, так как врачи опасаются назначать обезболивающие, опасаясь уголовной ответсвенности.

«Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках, а потому, что его не назначают врачи. Потому что врачи недообучены, с одной стороны, а с другой стороны, в Уголовном кодексе есть такая статья 228.2. Эта статья – страшная штука для врачей, потому что любая ошибка в процедуре выписывания, назначения, хранения, списывания – это уголовная ответственность. И эти дела есть каждый год», – сказала Федермессер.