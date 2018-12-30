На Новый год Лукашенко подарил Путину четыре мешка с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Новый год подарил президенту России Владимиру Путину четыре мешка картошки и местное сало. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано»: Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки pic.twitter.com/692t6UPN9u — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2018

Уточняется, что Путин сам попросил такой подарок «в полушутку», когда Лукашенко у него поинтересовался, что бы ему хотелось получить от президента Белоруссии и всей республики.

«И ответ прозвучал именно так: „Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало“. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — отметила пресс-секретарь.

В итоге Путину подарили четыре мешка картошки.

«У каждого этого сорта – под него предназначенный способ приготовления. Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания. Там все было подписано», – добавила Эйсмонт.

На этой неделе президент Белоруссии дважды был в Москве. По рещультатам переговоров ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

До встречи 25 декабря Лукашенко говорил, что намерен обсудить отказ России возмещать Беларуси потери от российского налогового маневра, которые минфин страны оценивал в 10 млрд долларов.

Накануне встречи глава Белоруссии отмечал, что теперь отказывается называть Россию братским государством.