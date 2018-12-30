В Свердловской области изъяли 85 кг синтетических наркотиков

Полиция в Свердловской области изъяла 85 кг синтетических наркотиков, стоимость которых оценивается в 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Отмечается, что удалось пресечь «крупнейший за последние годы канал поставки запрещенных веществ синтетического происхождения». Полицейские обнаружили 70 кг наркотиков на складе, еще 15 кг находилось в тайнике в лесу.

«Экспертиза показала, что изъятое является высококонцентрированным наркотическим средством, предназначенным для производства курительных смесей. Из одного его грамма дельцы изготавливали 20 доз. Конфискованных 85 кг хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллиона доз для зависимых людей», — уточнил Горелых.

Подозреваемый – местный житель Евгений 1992 года рождения, работающий начальником отдела продаж одной из коммерческих структур Екатеринбурга. Он перевозил наркотики из Москвы, пользуясь услугами автотранспортных компаний.

На след дилера оперативники вышли в августе 2018 года, когда выявили факт незаконного хранения 97 граммов гашиша у ранее судимого за разбойные нападения и кражи гражданина 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере)