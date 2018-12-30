Представители Twitter согласились встретиться с Роскомнадзором

Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить вопрос хранения данных пользователей на территории России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О дате встречи в Роскомнадзоре пообещали сообщить дополнительно.

Ранее глава ведомства Александр Жаров пригрозил Twitter и Facebook штрафами в размере пяти тысяч рублей, если компании до 17 января не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории России.

Жаров также добавил, что рассчитывает на изменение законодательных норм таким образом, чтобы было возможно штрафовать компанию в размере определенного процента от ее оборота.

С 1 октября в России вступил в силу закон, который обязывает поисковые системы подключаться к реестру с запрещенной информацией и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, которые находятся в этом списке.

В декабре стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к этой системе, глава ведомства Александр Жаров пригрозил компании возбудить еще одно административное дело.