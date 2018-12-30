Кадыров рассказал о возвращении в Россию детей, содержащихся с матерями в багдадской тюрьме

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что из международного аэропорта Багдада вылетел самолет с 30 российскими детьми на борту. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», — сообщил Кадыров.

Ранее Член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова сообщала, что эти дети длительное время находились в багдадской тюрьме с матерями и нуждаются в медпомощи.

«Это те дети, которые родились на территории России и были вывезены родителями на Ближний Восток, их возраст от четырех до 15 лет. Все они длительное время находились в багдадской тюрьме с матерями, обвиняемыми иракскими властями в терроризме», – уточняла Саратова.

После возвращения в Москву дети пройдут реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.