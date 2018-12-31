В Магнитогорске в результате взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома погибли как минимум 4 человека

Обновлено Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске из-за взрыва газа выросло до четырех человек, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной. «По состоянию на 13:00 (11:00 мск) в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)», – написал он.

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех человек, судьба еще 79 – неизвестна. Об этом заявил заместитель губенатора Челябинской области Олег Климов, передает РИА Новости.

⚡️ В Магнитогорске после взрыва газа обрушился целый подъезд жилой многоэтажки pic.twitter.com/DIsGmaw0l9 — НТВ (@ntvru) December 31, 2018

Как рассказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий, из-под завалов извлечены четыре человека, «их состояние оценивается как средней тяжести».

«По моим данным, сейчас извлечены четверо человек, в том числе один ребенок, их обследуют специалисты скорой помощи», – сказал Радецкий.

В городе ввели режим ЧС. По информации Ura.ru, новогоднее обращение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к жителям региона снято из эфиров местных телеканалов.

По основной версии произошел взрыв бытового газа. Это случилось около 6 часов утра 31 декабря в десятиэтажном доме по адресу: улица Карла Маркса, 164/2.

По словам очевидцев, в результате взрыва обрушились квартиры, расположенные с 3 по 10 этаж 6-го и 7-го подъездов.

Спасатели сообщают, что в результате взрыва погибло как минимум два человека. Еще 16 сотрудники МЧС достали из-под завалов живыми. Всего, по данным «Коммерсанта», в 48 обрушившихся квартирах проживали 110 человек.

В настоящий момент в доме, где произошел взрыв, отключено отопление, а подъезды к нему перекрыты. На место трагедии вылетел глава МЧС Евгений Зиничев. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже заявил, что все пострадавшие будут обеспечены жильем.

Тем временем, жители Магнитогорска предлагают помощь пострадавшим в результате взрыва. В городском сообществе «Черное и Белое Магнитогорск» жительница города Светлана Койнова предложила разместить у себя одного взрослого человека с двумя детьми. Другие жители города также активно предлашают пострадавшим поселиться у себя.

Многие сообщают, что везут в пункт помощи пострадавшим, который находится в здании школы 14, воду и продовольствие. Люди также интересуются списком вещей, необходимых жильцам обрушившихся квартир.

В то же время в Магнитогорском филиале Челябинской областной станции переливания крови заявляют, что пока врачам хватает имеющихся запасов гемокомпонентов для переливания.

В социальных сетях магнитогорцы сообщают, что и в других домах в городе есть проблемы с газом.

«По адресу: улица. Октябрьская д.12, в подъезде 5, часто замечал запах газа между первым и вторым этажами, там где трубы входят в дом. Вызывал аварийную службу уже, как минимум три раза. Они приезжают, проверяют, наматывают на трубу паклю и все. Проходит время, запах появляется вновь», — пишет местный житель Александр Чеботарев.

В то же время многие магнитогорцы утверждают, что под видом сотрудников газовых компаний, желающих проверить газобезопасность, по квартирам часто ходят мошенники. Поэтому люди зачастую не открывают дверь газовикам и те не получают полной информации о состоянии газовых коммуникаций.