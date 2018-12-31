В Санкт-Петербурге на чемпионате мира по блицу победила российская шахматистка Екатерина Лагно.

Россиянка Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу. Наши поздравления! Фото Б. Долматовского #wrbc2018 pic.twitter.com/E0nIN6HQUk — RCF (@ruchess_ru) December 30, 2018

По итогам 17 туров 29-летняя россиянка набрала 13,5 очка. Второе и третье место на турнире заняли иранка Сарасадат Хадемальшарьех (13 очков) и китаянка Лэй Тинцзе (12,5 очка) соответственно.

Среди мужчин победу одержал действующий чемпион мира по шахматам, 28-летний норвежец Магнус Карлсен. По итогам 21 тура он набрал 17 очков.

Ранее на соревнованиях в Петербурге чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду) стал российский гроссмейстер Даниил Дубов. Он набрал 11 баллов из 15 возможных.

Лагно получила российское гражданство в 2014 году, до этого она выступала в составе женской сборной Украины. Она является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по блицу (2010) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014).