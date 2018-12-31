Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Встреча закончилась со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу россиян. Сборная России уступала по ходу встречи со счетом 0:2 и 1:3.

В составе российской команды отличились Кирилл Марченко (15-я минута), Дмитрий Саморуков (27), Григорий Денисенко (32), Кирилл Слепец (43), Александр Алексеев (47), Павел Шэн (52) и Виталий Кравцов (53). У швейцарцев шайбы забросили Марко Леман (1, 26), Валентин Нусcбаумер (10) и Янник Брюшвайлер (48).

В группе А россияне и канадцы набрали по 9 очков. Канадцы лидируют в группе, опережая россиян по дополнительным показателям.

Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф. В заключительном матче группового этапа Россия встретится с канадцами. Матч пройдет в ночь на 1 января, в 4:00 мск.