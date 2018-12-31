Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
HIGHLIGHTS: @russiahockey_en came back from a two-goal deficit to beat @SwissIceHockey 7-4. A lot to watch in this #WorldJuniors video!— IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2018
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Встреча закончилась со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу россиян. Сборная России уступала по ходу встречи со счетом 0:2 и 1:3.
В составе российской команды отличились Кирилл Марченко (15-я минута), Дмитрий Саморуков (27), Григорий Денисенко (32), Кирилл Слепец (43), Александр Алексеев (47), Павел Шэн (52) и Виталий Кравцов (53). У швейцарцев шайбы забросили Марко Леман (1, 26), Валентин Нусcбаумер (10) и Янник Брюшвайлер (48).
В группе А россияне и канадцы набрали по 9 очков. Канадцы лидируют в группе, опережая россиян по дополнительным показателям.
Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф. В заключительном матче группового этапа Россия встретится с канадцами. Матч пройдет в ночь на 1 января, в 4:00 мск.