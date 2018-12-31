Задержанный по делу об исчезновении клиентки BlaBlaCar признался в убийстве

Обновлено Мещанский районный суд Москвы арестовал до 27 февраля Виталия Чикирева по обвинению в убийстве клиентки BlaBlaCar.

Мужчина, задержанный по делу о пропавшей клиентке сервиса BlaBlaCar, признался в ее убийстве. Это следует из сюжета, опубликованном на YouTube-канале Следственного комитета.

Мужчина объяснил, что пытался ограбить женщину, ее имени и фамилии он не знает. Он признал свою вину и сказал, что раскаивается в содеянном.

Следователи установили личность задержанного. Это мужчина 1979 года рождения. Его имя не разглашается.

СК продолжает расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле в Тулу. Она нашла себе попутчика через сервис BlaBlaCar, перестала выходить на связь и пропала. Позднее выяснилось, что с ней поехал мужчина, ранее судимый за изнасилование и мошенничество.

После Серпухова, в районе которого она последний раз созванивалась с мужем, женщина больше не выходила на связь, а ее автомобиль направился вместо Тулы в Ярославль. Ее местонахождение до сих пор не установлено.