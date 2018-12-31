В ФСБ сообщили о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства, передает РИА Новости.

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — приводит агенство сообщение ФСБ.

Уточняется, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.