В Ингушетии убили религиозного деятеля Ибрагима Белхароева

В Ингушетии обстреляли машину религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, он убит. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на МВД региона.

Уточняется, что водитель Белхароева находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), ч.3 ст.30 – п.п. «а» и «ж» ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

По версии следствия, примерно около часа ночи 31 декабря в Назрани неизвестные обстреляли автомобиль Hyundai Solaris из огнестрельного оружия. В результате обстрела 46-летний пассажир машины скончался, а 28-летний водитель госпитализирован. Имена Белхароева и его водителя в сообщении СК не называются.

В мае 2016 года источник «Кавказского узла» рассказывал, что автомобиль Белхароева подорвали возле его дома в Назрани, никто не пострадал. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был не взорван, а сожжен. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.