Цена на российский газ для Армении подорожает на 15 долларов за кубометр

Цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года поднимется с 150 долларов до 165 долларов за 1 тыс. куб. м. Такое решение было принято по результатам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщается в пресс-релизе«Газпрома».

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО „Газпром экспорт“ и ЗАО „Газпром Армения“, определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за 1 тыс. куб. м.», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что договоренности по цене на российский газ удалось достичь ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Вчера я два раза провел телефонную беседу с лидером России Путиным, темой этих бесед, конечно же, была цена на газ. Там есть две инстанции. „Газпром“ и местная дочерняя компания „Газпром Армения“ пересмотрят цену на газ, она поднимется. Но благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется»,- заявил он.

Напомним, монополистом на поставку и распределение газа в Армении является ЗАО «Газпром Армения», которое на 100% принадлежит российскому «Газпрому».