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Путин прибыл в Магнитогорск, где прогремел взрыв газа в жилом доме

Политика

 

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, где рано утром прогремел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин встретится в Магнитогорске с пострадавшими и руководством региона, а также проведет экстренное заседание штаба спасения.

Ранее на место ЧП вылетели глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава СКР Александр Бастрыкин.

В результате взрыва, который произошел 31 декабря около 6 часов утра (04:00 мск) в десятиэтажном доме Магнитогорска, обрушился один из подъездов. Повреждения получили 48 квартир, в которых проживали 110 человек. Погибли 4 человека, судьба еще минимум 38 человек неизвестна.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации, губернатор планирует объявить в регионе траур. На месте обрушения продолжаются спасательные работы.

Теги:
происшествия, магнитогорск, путин, nt
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