Режиссер Алексей Красовский отложил премьеру фильма «Праздник» из-за взрыва в Магнитогорске

Режиссер Алексей Красовский отложил премьеру фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде на неопределенное время из-за взрыва газа в магнитогорской многоэтажке. Об этом он написал в фейсбуке.

«Я поговорил с оператором-постановщиком Сергеем Астаховым, он разделяет мои чувства, мы надеемся, что вы нас тоже поймете. Потому что показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, неправильно», – написал он.

Фильм должен был выложен в YouTube 31 декабря 2018 года для общего доступа. Платить за просмотр предлагается исключительно по желанию.

Ранее с призывами отказать в прокатном удостоверении выступали секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию — это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания», — говорил Турчак.

Действие сатирического фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год.

Напомним, что взрыв десятиэтажном доме Магнитогорска произошел 31 декабря около 6 часов утра (04:00 мск). В результате обрушился один из подъездов. Погибли 4 человека, судьба еще минимум 38 человек неизвестна.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации, губернатор планирует объявить в регионе траур. На месте обрушения продолжаются спасательные работы.

В МЧС заявили, что операция по разбору завалов на месте обрушения и поиску людей осложняется из-за угрозы дальнейшего обрушения.

«Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха», — рассказали в ведомстве.