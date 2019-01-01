В Москве деревянный мост в Парке Горького упал на ледовый каток. Пострадало 13 человек

В ночь на 1 января в московском парке Горького произошло обрушение деревянной конструкции навесного моста, на котором в этот момент находились люди. По свидетельствам очевидцев, мост обвалился в тот момент, когда звучал гимн России, сообщающий о наступлении нового года. СМИ цитируют представителя парка Ирину Мустафину, которая в интервью агентству «Москва» добавила, что люди, стоявшие на навесной конструкции, упали на людей, которые находились на ледовом катке внизу (позже материал на сайте агентства был по неизвестным причинам аннулирован).

По данным мэрии, за помощью к медикам обратились 13 человек, серьезных травм ни у кого нет. В то же время источники разных СМИ говорили и о пострадавших в тяжелом состоянии, однако официально эта информация не подтверждалась.

На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 декабря 2018 г.

Позже мэрия назвала официальной причиной происшествия «техническую неисправность конструктивных элементов катка» и «нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода».