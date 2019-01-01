Молодежная сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места

Молодежная сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде. Команда под руководством Валерия Брагина в последнем матче группы А победила хозяев турнира — сборную Канады — и вышла в плей-офф с первого места.

Матч закончился со счетом 2:1, при этом сборная России пропустила уже на третьей минуте: за канадцев отличился Коди Гласс. Однако уже через три минуты равновесие восстановил Григорий Денисенко, а в третьем периоде победную шайбу забил Павел Шэн.

После этого матча сборная России набрала 12 очков в своей группе и вышла в четвертьфинале на четвертую команду группы В — ею стала сборная Словакии. Вместе с россиянами из группы вышли также сборные Канады, Чехии и Швейцарии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 6 января. Действующими победителями являются канадцы, они же чаще всего за всю историю становились чемпионами мира — 17 раз. У сборных СССР, СНГ и России в сумме — 13 выигранных турниров МЧМ.