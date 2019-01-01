Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до восьми человек. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна

Спасатели продолжают поиски 36 человек, которые до сих пор могут находиться под завалами обрушившегося десятиэтажного дома в Магнитогорске. По данным на утро 1 января, погибших семеро, детей среди них нет.

Обновлено В 10:33 (мск) представители МЧС Челябинской области заявили о том, что обнаружено тело восьмого погибшего: это взрослый человек.

«По данным на 07:00 (мск) часов, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них 7 человек погибли (детей нет), 5 — спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Обрушение подъезда десятиэтажного дома произошло в Магнитогорске около 04:00 мск 31 декабря. Причиной стал взрыв бытового газа. В результате под завалами могло остаться около 40 человек, живущих в квартирах. Место трагедии посетил президент Владимир Путин. На разбор завалов может уйти несколько дней, поскольку существует угроза дальнейшего обрушения дома.