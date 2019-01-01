Спасательная операция в Магнитогорске приостановлена из-за угрозы дальнейшего обрушения дома

Разбор завалов в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома, приостановлен из-за угрозы дальнейшего обрушения здания. По сообщениям спасателей, необходимо демонтировать одну из стен соседнего подъезда, поскольку есть реальный риск того, что она рухнет и осложнит спасательную операцию. На демонтаж стены понадобятся примерно сутки.

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По последним данным, погибшими числятся восемь человек, еще минимум 36 человек считаются пропавшими без вести и не выходят на связь. На месте работают структуры МЧС, вечером 31 декабря город посетил президент Владимир Путин.

2 января объявлено в Челябинской области днем траура по погибшим.