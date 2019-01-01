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Комик Владимир Зеленский заявил о выдвижении в президенты Украины

Политика

 

Известный стендап-комик Владимир Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты Украины. Свое заявление он сделал в прямом эфире украинского канала «1+1». 

Телеканал «1+1» ради обращения Зеленского передвинул новогоднее обращение действующего президента Петра Порошенко. Это связывают с тем, что Зеленского открыто поддерживает бизнесмен Игорь Коломойский, которому принадлежит канал. 

Выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. По предварительным опросам, наиболее популярным кандидатом в президенты является политик Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский с рейтингом приблизительно в девять процентов голосов занимает второе место.

Теги:
избирательная кампания, кандидаты, зеленский, выборы, украина
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