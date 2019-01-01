Комик Владимир Зеленский заявил о выдвижении в президенты Украины

Известный стендап-комик Владимир Зеленский заявил о своем выдвижении в президенты Украины. Свое заявление он сделал в прямом эфире украинского канала «1+1».

Телеканал «1+1» ради обращения Зеленского передвинул новогоднее обращение действующего президента Петра Порошенко. Это связывают с тем, что Зеленского открыто поддерживает бизнесмен Игорь Коломойский, которому принадлежит канал.

Выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. По предварительным опросам, наиболее популярным кандидатом в президенты является политик Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский с рейтингом приблизительно в девять процентов голосов занимает второе место.