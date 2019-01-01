Семь человек погибли при пожаре в Оренбургской области. Они задохнулись от тлеющего дивана

В городе Орск Оренбургской области в результате пожара в жилом доме погибли 7 человек, среди них — трое детей. Возгорание произошло в ночь на 1 января.

По данным сайта orsk.ru, площадь пожара составила всего 5 квадратных метров: в помещении тлел диван. Все находившиеся в доме люди задохнулись угарным газом.

На месте пожара побывал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В администрации Орска позже было проведено экстренное совещание с главой города.