Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка

Обновление 15:43 Ребенок находится в тяжелом состоянии, однако врачи дают положительные прогнозы, сообщает ТАСС.

Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб. Это мальчик по имени Ваня, его мать успела спастись со старшим сыном, тогда как младший остался в кроватке, отмечает 74.ru.

Ребенка под развалами обнаружили собаки, начавшие лаять, а после спасатели услышали плач, рассказали местные жители. Состояние ребенка медики оценили как тяжелое, сейчас его доставляют в больницу.

«Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», —

рассказал челябинский губернатор Борис Дубровский в своем телеграм-канале.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По последним данным, погибшими числятся восемь человек, еще минимум 36 человек считаются пропавшими без вести и не выходят на связь.