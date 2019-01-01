Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения пешеходного моста на каток
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после крушения пешеходного моста на каток в ночь на 1 января.
Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2019
Напомним, в ночь на 1 января, сразу после боя курантов, на катке в московском Парке Горького обрушился деревянный мост с посетителями. Всего пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
По словам Собянина, сейчас в больнице находятся 12 человек. Всем им выплатят до 500 тысяч рублей, как уточнил мэр, «несмотря на то, что большинство не москвичи».