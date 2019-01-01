Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения пешеходного моста на каток

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после крушения пешеходного моста на каток в ночь на 1 января.

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2019

Напомним, в ночь на 1 января, сразу после боя курантов, на катке в московском Парке Горького обрушился деревянный мост с посетителями. Всего пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По словам Собянина, сейчас в больнице находятся 12 человек. Всем им выплатят до 500 тысяч рублей, как уточнил мэр, «несмотря на то, что большинство не москвичи».