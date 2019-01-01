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Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения пешеходного моста на каток

Общество

 

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после крушения пешеходного моста на каток в ночь на 1 января.

Напомним, в ночь на 1 января, сразу после боя курантов, на катке в московском Парке Горького обрушился деревянный мост с посетителями. Всего пострадали 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По словам Собянина, сейчас в больнице находятся 12 человек. Всем им выплатят до 500 тысяч рублей, как уточнил мэр, «несмотря на то, что большинство не москвичи».

Теги:
новый год, парк горького, собянин, москва, va
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