В центре Магнитогорска загорелась маршрутка. Три человека погибли

Обновление 23:05 В результате взрыва погибли три человека, сообщил в телеграм-канале челябинский губернатор Борис Дубровский.

В Магнитогорске на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Газеты «Правда» загорелось маршрутное такси, водитель и двое пассажиров пострадали, сообщает РИА Новости.

Znak.com отмечает, что на маршрутном такси было установлено газовое оборудование: очевидцы слышали несколько взрывов и предположили, что, скорее всего, взорвался именно газовый баллон. Эту же версию, неисправность газового оборудования, назвали и собеседники «Говорит Москва» в МВД.

Инцидент произошел неподалеку от многоэтажного дома на улице Карла Маркса, в котором 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд, уточняет 74.ru.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря. По последним данным, погибшими числятся девять человек, еще около 32 человек считаются пропавшими без вести и не выходят на связь.