Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 20 человек. Обновлено

Обновление 11:14 Спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек, число погибших к данному моменту достигло 16. 12:26 Из-под завалов извлекли тела трехлетней девочки и взрослого мужчины, число погибших возросло до 18 человек. 13:34 Спасатели обнаружили тело 19-й погибшей, при этом разборы завалов вновь приостановлены из-за угрозы обрушения стены. 14:42 Под обломками здания нашли тело 20-го погибшего, к настоящему моменту пропавшими без вести остается 21 человек.

Спасатели извлекли тела 14 погибших из-под завалов рухнувшего многоэтажного дома в Магнитогорске, еще 27 человек считаются пропавшими без вести и не выходят на связь. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

Всего на данный момент спасателям удалось достать из-под завалов живыми шесть человек, в том числе десятимесячного ребенка, которого в ночь на 2 января доставили в Москву и поместиили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние всех пострадавших врачи называют стабильным, по их словам, отрицательной динамики ни у кого не наблюдается.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, в результате чего обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры одного из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

Вечером 1 января неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси, все три человека, находившихся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.

В ночь на 2 января, после появления в СМИ версий о том, что обрушение дома было терактом (поскольку в одной из квартир якобы были обнаружены следы гексогена), в СК подчеркнули, что следов взрывчатки на развалинах здания не обнаружено.