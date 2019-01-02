WP: задержанного по подозрению в шпионаже американца уволили из ВС США за воровство

Гражданина США Пола Уилана, которого в конце декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже, уволили из рядов Вооруженных сил США в связи с обвинениями в воровстве, сообщает газета The Washington Post.

Уилан начал службу в морской пехоте в 1994 году и за карьеру два раза принимал участие в иракской кампании — в 2004 и 2006 годах. В 2008 году его отстранили от службы за недостойное поведение: по данным издания, его признали виновным в нескольких случаях воровства.

При этом с 2007 года он начал регулярно посещать Россию, рассказали газете его знакомые. Уилан, по их словам, хорошо относится к России и имеет базовые знания русского языка.

В настоящее время Уилан является директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. Представитель фирмы уточнил, что она не имеет никаких объектов в России.

Федеральная служба безопасности в сообщении об аресте Уилана утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». Знакомые американца в свою очередь рассказали газете, что Уилан в этот раз приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха, с россиянкой, а в день задержания, 28 декабря, проводил экскурсии по музеям Кремля.

Представители посольства рассказали семье Уилана, что на данный момент им не удалось посетить его в следственном изоляторе.

О задержании Пола Уилана ФСБ сообщила 31 декабря. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.