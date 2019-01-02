В Дании пассажирский поезд попал в аварию на мосту. Шесть человек погибли

Обновление 14:25 Датская полиция подтвердила смерть 6 пассажиров поезда, еще 16 человек пострадали в результате инцидента.

Шесть человек погибли в результате крушения пассажирского поезда на мосту Большой Бельт, соединяющем два острова в Дании через одноименный пролив, сообщает Reuters.

Пассажирский поезд, следовавший в сторону Копенгагена, в 8 часов утра по местному времени (10:оо мск) был вынужен резко остановиться из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, из-за шторма слетел кусок брезента, уточняет Sky News.

Один из пассажиров рассказал TV2, что в начале услышал странный громкий звук, а после три окна разбились. Несмотря на это, еще некоторое время поезд продолжал движение.

Из-за сильного ветра автомобильное движение на мосту было приостановлено, после инцидента мост Большой Бельт был перекрыт и для железнодорожного движения.

Politiet: Flere dræbt i togulykke på Storebælt https://t.co/jS0XCePIQE pic.twitter.com/UQDXQnRQQU — DR Nyheder (@DRNyheder) January 2, 2019

Hvem fanden kan finde på, at sende 5 lastvogns-anhænger med øl og kun tildækket af presenning over storebælt som gods - MED STORMVARSEL?#dkpol #dkmedier @tv2newsdk pic.twitter.com/qHmZa65C1N — T.A.M.S. (@ProvoDk) January 2, 2019

Висячий мост Большой Бельт, соединяющий острова Фюн и Зеландия, является третьим в мире по длине пролета (1,6 км), его общая длина моста составляет 6,79 км, ширина — 31 м.