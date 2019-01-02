«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже»: Счетная палата оценила экономические результаты года

Счетная палата представила предварительную оценку по выполнению экономических прогнозов правительства на конец 2018 года, сообщил в твиттере ее председатель Алексей Кудрин.

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) January 2, 2019

Счетная палата сравнила прогнозы Минэкономразвития, сделанные в сентябре прошлого и октябре этого года, с результатами собственной оценки в декабре.

Так, рост ВВП в 2018 году к прошлому году составит всего 1,5%, в то время как в официальном прогнозе за октябрь указывался уровень в 1,8%, а в прошлом году этот показатель прогнозировался на уровне 2,1%.

Инфляция по итогам года превысила 4-процентный таргет Центробанка и составила 4,2%, В Счетной палате также напомнили, что в октябре инфляция прогнозировалась на уровне 2,7%, тогда как в прошлом году власти оценивали ее в 4%.

Реальные доходы граждан к концу года, «если и выросли, то на десятые доли процента», отметил Кудрин в своем твите: вопреки данным в октябре прогнозам правительства на уровне 3,4%, он составил 0-0,4%.

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Напомним, в октябре Счетная палата раскритиковала экономические планы правительства на 2019-2021 годы: заложенные в бюджет планы по рублю назывались ею слишком оптимистичными, а нацпроекты по майским указам президента Владимира Путина, по ее мнению, не приведут к росту экономики.

В ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин также высказывался о состоянии российской экономики: по его мнению, судя по темпам роста, она будто попала в «серьезную застойную яму». «После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста 1%, нет», – заявил он.