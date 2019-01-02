Лыжник Устюгов стал третьим в масс-старте на этапе гонки Tour de Ski. Россиянки взяли серебро и бронзу

Россиянин Сергей Устюгов финишировал третьим в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе многодневной гонки Tour de Ski в немецком Оберстдорфе, трансляцию вел канал Eurosport.

Первое место взял норвежец Эмиль Иверсен со временем 45 минут и 30,4 секунды, Устюгов уступил ему 2 секунды. Россиянин Сергей Белов финишировал седьмым с отставанием в 4,4 секунды, после него восьмым, через 1,1 секунду, пришел Андрей Ларьков.

В ходе четвертого этапа у женщин российские лыжницы Елена Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места в классическом масс-старте на 10 километров.

Победительнице, норвежке Ингвильд Эстберг, которая преодолела дистанцию за 32 минуты 8,9 секунды, Елена Непряева уступила лишь 0,1 секунды, Анастасия Седова — 5,3 секунды. Юлия Белорукова пришла шестой с отставанием от Эстберг на 16,2 секунды.

По результатам четырех дней генеральную классификацию Tour de Ski возглавляет Ингвильд Эстберг, второй идет Елена Непряева, а третьей —Юлия Белорукова. Анастасия Седова на шестом месте.

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Многодневная лыжная гонка Tour de Ski ежегодно проходит под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Она состоит из 8 этапов, которые включают в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся классическим и свободным стилем.