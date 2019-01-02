Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 31 человека

Количество погибших при взрыве и обрушении части жилого дома в Магнитогорске 31 декабря увеличилось до 31 человек, среди них — четверо детей. К вечеру 2 января без вести пропавшими оставались 10 человек, и, по словам спасателей, найти их живыми практически невозможно.

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря — по официальной версии, вследствие взрыва бытового газа. В рухнувшем подъезде проживало больше 110 человек, части из них удалось спастись самостоятельно. Кроме того, 1 января под завалами был обнаружен живым 11-месячный мальчик, который пролежал там сутки и спасся только благодаря тому, что лежал в кроватке и был укутан. Сейчас мальчик находится в Москве в реанимации, по словам врачей, угрозы его жизни, несмотря на тяжелое состояние и травмы, нет.

31 декабря место происшествия и магнитогорскую больницу посетил президент России Владимир Путин. Он поручил Следственному комитету разобраться с причинами трагедии.

1 января недалеко от места обрушения взорвалась маршрутка, в результате чего погибли три человека. По официальной информации, в микроавтобусе произошел взрыв газового баллона.

2 января был объявлен в Челябинской области днем траура, отменены все развлекательные мероприятия.