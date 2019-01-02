Умер певец Крис Кельми

Советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер на 64-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на морг города Наро-Фоминск. По данным издания, Кельми скончался в Подмосковье 1 января. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, однако, по данным источника ТАСС, «криминальной составляющей в ней нет».

Крис Кельми получил известность как создатель групп «Високосное лето» и «Рок-ателье», некоторое время он выступал в составе группы «Автограф». Слушателям он был известен по песням «Ночное рандеву» и «Замыкая круг». Кроме того, авторству Кельми принадлежит музыка к мультипликационному фильму «Пес в сапогах».