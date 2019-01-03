Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 38 человек. Обновлено

Обновление 10:45 Спасатели извлекли из-под завалов дома тело 38-й погибшей. 14:28 МЧС сообщила об опознании 37 человек из 38 погибших.

Спасательные службы извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске тела 37 погибших, сообщает ТАСС. На данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них трое детей.

Таким образом, без вести пропавшими остаются еще четыре человека, хотя в МЧС уже предупредили, что жертв может быть больше, чем указано в списках. Работы продолжатся до полного разбора завалов.

Власти Челябинской области также утвердили размеры материальной помощи: члены семей погибших получат по 1 миллиону рублей, при травмах тяжелой или средне тяжелой тяжести пострадавший получит 400 тысяч рублей, а при легком вреде здоровью — 200 тысяч.

Они также пообещали обеспечить жителей дома жильем взамен разрушенного и выплатить компенсации в связи с утратой имущества.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, в результате чего обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры одного из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

Вечером 1 января неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси, все три человека, находившихся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.