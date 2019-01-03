Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена частично признали вину

На заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алма-Аты обвиняемые по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена признали вину только в краже зеркал с его машины, передает агентство Казинформ. От обвинения по двум другим статьям, о разбое и умышленном убийстве, они отказались.

Обвиняемыми проходят трое человек — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. По версии следствия, Кудайбергенов ударил фигуриста железной пряжкой ремня по лицу, а Киясов после этого достал из рюкзака нож и ударил его два раза.

Третью фигурантку, Жанар Толыбаеву, обвиняют в недонесении об убийстве и краже. На заседании она вновь подтвердила, что на месте преступления не была: «Если бы я была рядом, возможно, я успела бы предупредить их <..> И я не знала о намерениях своих знакомых об убийстве», — и попросила смягчить ей статью с кражи круппой лиц по предварительному сговору (ст. 188 УК РК) на эксцесс соучастника преступления (ст. 30 УК РК).

Напомним, фигурист Денис Тен скончался в реанимации 19 июля от ножевого ранения. Полиция сообщала, что двое мужчин напали на него, когда пытались украсть зеркала с его машины.

Двух нападавших арестовали на следующий день, а еще через неделю стало известно об аресте Толыбаевой, личность которой следствие долгое время не раскрывало.

25-летний фигурист выиграл бронзу на Чемпионате мира-2013 и на Олимпийских играх 2014-го года в Сочи, а также завоевал золото на VII Зимних Азиатских играх и пять раз побеждал на чемпионате Казахстана в мужском одиночном катании.