Молодежная сборная России по хоккею выиграла у команды Словакии и вышла в полуфинал ЧМ
Молодежная сборная России по хоккею после победы над командой Словакии со счетом 8:3 вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Team Russia (@russiahockey) dominated Team Slovakia (@HockeySlovakia) and head to the 2019 #WorldJuniors semifinals.— IIHF (@IIHFHockey) January 3, 2019
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🇷🇺 VS 🇸🇰 #WorldJuniors— Хоккей России (@russiahockey) January 3, 2019
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За выход в финал сборная России 5 января сразится с США, команда которой в четвертьфинале победила Чехию (3:1), матч назначен на 5 января. Другую пару полуфиналистов составили Финляндия и Швейцария.
Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 6 января. Действующими победителями являются канадцы, они же чаще всего за всю историю становились чемпионами мира — 17 раз. У сборных СССР, СНГ и России в сумме — 13 выигранных турниров МЧМ.