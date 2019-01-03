Молодежная сборная России по хоккею выиграла у команды Словакии и вышла в полуфинал ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею после победы над командой Словакии со счетом 8:3 вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Канаде.

За выход в финал сборная России 5 января сразится с США, команда которой в четвертьфинале победила Чехию (3:1), матч назначен на 5 января. Другую пару полуфиналистов составили Финляндия и Швейцария.

Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 6 января. Действующими победителями являются канадцы, они же чаще всего за всю историю становились чемпионами мира — 17 раз. У сборных СССР, СНГ и России в сумме — 13 выигранных турниров МЧМ.