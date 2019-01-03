«Росбалт»: арестованного по делу о шпионаже американца задержали при получении списка сотрудников «засекреченного ведомства»

Подозреваемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в его номере московского отеля «Метрополь», когда тот получал список всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, утверждает агентство «Росбалт» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах.

По версии контрразведки, Уилан около десяти последних лет знакомился на интернет-форумах с россиянами, имевшими доступ к гостайне. На некоторых из них, как уверяет собеседник «Росбалта», ему указывали американские спецслужбы. Для установления с ними контакта он «рассказывал о своей любви к России, желании совершенствовать знания русского языка, побывать в Москве», а после «старался наладить с ним максимально доверительные отношения, даже бывал на семейных праздниках».

С передавшим ему электронный носитель с штатом секретного ведомства мужчиной Уилан также был знаком уже долгое время и, по данным агентства, «неоднократно пытался завербовать приятеля и использовать его в качестве агента для получения информации, касающейся штатного состава различных ведомств и служб».

После увольнения из американских военных сил в 2008 году Уилан пришел в компанию по производству автомобильных деталей BorgWarner — уже «со знаниями русского языка», утверждает «Росбалт». Собеседник агентства также предположил, что причина его увольнения, неоднократные случаи воровства, была выдумана для создания ему легенды.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции».

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха. Вечером 2 января мужчину в СИЗО «Лефортово» посетил посол США в России Джон Хантсман.

Как отмечала газета The Washington Post, Уилан начал службу в морской пехоте в 1994 году и за карьеру два раза принимал участие в иракской кампании — в 2004 и 2006 годах. В 2008 году его отстранили от службы за недостойное поведение: 14 января его признали виновным в нескольких случаях воровства. Позже издание Marine Corps Times уточнило, что сам Уилан не принимал участие в боевых действиях и был административным служащим.