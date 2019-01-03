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Китайский зонд «Чанъэ-4» прислал первые фотографии с обратной стороны Луны

Культура

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Фото: Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники / www.spacechina.com

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» в 05:26 мск успешно сел на обратную сторону Луны и через час, в 06:40, сделал первый снимок поверхности спутника, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Зонд «Чанъэ-4» должен собрать данные о геологическом строении Луны, составе лунного грунта, а также провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений. 

Кроме того, он доставил с собой контейнер с семенами картофеля и яйцами шелкопряда, чтобы наблюдать за их развитием в условиях гравитации, в шесть раз меньшей, чем на Земле. Этот эксперимент покажет, смогут ли расти растения в условиях более низкой гравитации, а также соберет данные о наличии воды на Луне.

Аппарат был запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Для устранения проблем с радиосвязью, в мае 2018 года Китай запустили орбитальный ретранслятор «Цюэцяо», который в июне вышел на рабочую гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля — Луна.

Теги:
космос, наука, китай, va
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