Режиссер Алексей Красовский выложил в открытый доступ комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Режиссер Алексей Красовский опубликовал на YouTube свой фильм «Праздник» о праздновании Нового года советскими чиновниками в блокадном Ленинграде.

Фильм находится в общем доступе и каждый желающий может пожертвовать режиссеру и команде любую сумму, которую посчитает нужной. Красовский выложил ленту на своем канале в полночь и к утру, после первых 12 тысяч просмотров, по его словам, получил около 300 пожертвований.

Режиссер планировал премьеру фильма на 31 декабря, однако в назначенный день перенес ее на неопределенный срок — после взрыва жилого дома в Магнитогорске.

Красовский решил выложить свой фильм в общий доступ после того, как идею картины еще до ее выхода раскритиковали депутаты Госдумы. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, а прокуратура после этого начала проверку фильма.

Действие сатирического фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год.