Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова

Франция выдала России бывшего министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

О задержании чиновника во Франции МВД объявило в июле 2013 года и с тех пор добивалось его экстрадиции. При этом соответствующий декрет о выдаче Кузнецова глава французского правительства подписал в ноябре 2017 года.

В феврале 2018 года Басманный районный суд заочно приговорил его жену Жанну Булах к 11 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в отмывании денег (ч. 3. ст. 174 УК). Власти США в апреле 2017 года отказали России в ее экстрадиции.

Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов занимал свой пост с 2003 по 2008 год, когда внезапно подал в отставку в связи с «семейными обстоятельствами». После этого он покинул страну. Позднее Кузнецов заподозрили в наличии двойного гражданства — России и США, что запрещено законами о госслужбе.

Бывший министр финансов также стал фигурантом нескольких уголовных дел, по которым обвинялся в коррупционной деятельности. Сейчас его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), растратах (ч. 4 ст. 160) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (ч. 3 ст. 174.1 УК), ущерб следствие оценило в 14 миллиардов рублей.

Среди преступлений, в которых обвиняют Кузнецова, похищение прав требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущества Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании.