Администрация Магнитогорска решила не сносить пострадавший при взрыве дом

Жилой многоэтажный дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, частично обрушившийся после взрыва газа, не будут сносить. Вместо этого администрация города решила разделить его на два отдельно стоящих здания, сообщает Интерфакс. Окончательное заключение экспертов по состоянию дома ожидается до конца недели.

«Дом состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома», — рассказал начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.

При этом корреспондент Интерфакса на месте инцидента отмечает, что несколько жильцов подъездов дома, которые не пострадали от взрыва, во время встреч с губернатором Борисом Дубровским просили переселить их в другие дома. Сейчас в уцелевших подъездах никто не живет, жильцам несколько раз в день по полчаса разрешают забирать из своих квартир ценные вещи.

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Напомним, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры одного из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и уже извлекли тела 38 погибших, 37 из них уже опознали. Таки образом без вести пропавшими остаются еще три человека, хотя в МЧС уже предупредили, что жертв может быть больше, чем указано в списках. Похороны первых погибших состоятся 4 января, сообщил губернатор Борис Дубровский.