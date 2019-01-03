На пермского сторонника Навального завели уголовное дело о хулиганстве за политические акции

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении сторонника Алексея Навального Александра Шабарчина по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК), сообщил пермский штаб Навального во «Вконтакте».

Сотрудники правоохранительных органов задержали Шабарчина утром дома, обыскали его квартиру и изъяли технику. После активиста доставили в отделение Следственного управления Следственного комитета, откуда отпустили с подпиской о невыезде.

По данным пермского штаба Навального, вместе с Шабарчиным по этому делу проходят в качестве обвиняемых еще двое человек, у одного из которых 3 января также проходили обыски.

Координатор штаба Сергей Ухов рассказал «Медиазоне», что уголовное дело возбуждено по факту двух акций, ни к одной из которых Шабарчин свою причастность не признает.

Так, 30 декабря в разных местах города появились несколько плакатов: к примеру, на елку у автобусной остановки у ЦУМа повесили портрет президента Владимира Путина с надписью «С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ».

А 11 ноября в центре города, у ЦУМа, неизвестные установили чучело с лицом президента и надписью «Военный преступник Пыня В.В.». На следующий день Шабарчина задержали, отвезли в военкомат и после выписали штраф за уклонение от армии.