Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 39 погибших. МЧС завершило поисковую операцию

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске закончена, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МЧС России Александра Чуприяна.

За время операции спасатели извлекли тела 39 погибших, 38 из них уже опознали. Хотя в списке пропавших без вести числятся еще двое человек, в МЧС заявили, что их под завалами дома нет.

«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет»,

— приводит слова Чуприяна РИА Новости.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры одного из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа. Похороны первых погибших состоятся 4 января, сообщил губернатор Борис Дубровский.

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На следующий день после инцидента, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившихся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования.