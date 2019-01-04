В МЧС сообщили об опознании всех 39 жертв обрушения в Магнитогорске

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян сообщил об опознании тел всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает ТАСС.

«Да, опознаны. Можно говорить, что все 39 опознаны»,

— сказал он.

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей. Похороны первых погибших, как писал губернатор Борис Дубровский, начнутся уже 4 января.

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За время операции удалось спасти 24 человек: 18 в первые часы после трагедии и еще шестерых, в том числе двоих детей, при разборе завалов. 11-месячный ребенок, которого обнаружили 1 января, находится в Москве в реанимации.

31 декабря, в день взрыва, место происшествия и магнитогорскую больницу посетил президент России Владимир Путин. Он поручил Следственному комитету разобраться с причинами трагедии. После было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).