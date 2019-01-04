Новый состав Палаты представителей США утвердил бюджет без средств на стену у границы с Мексикой

Палата представителей США в новом составе с демократическим большинством вечером 3 января утвердила пакет законопроектов о бюджете правительства, передает CNN.

Первым члены нижней палаты голосовали за законопроект о финансировании министерства национальной безопасности до 8 февраля в прежних размерах, т.е. без выделения ему более 5 миллиардов долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Демократы, как и предлагали раньше, отвели 1,3 миллиарда долларов на саму стену и еще 300 миллионов на техническое оборудование для нее. За эту версию проголосовали 239 конгрессменов, помимо демократов к ним присоединились пятеро республиканцев.

«Мы не строим стену. И это связано не с политикой, а с тем, что возведение стены между двумя странами недопустимо. Это старый способ мышления, это нерентабельно»,

— сказала новый спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, за которую 3 января проголосовали 220 конгрессменов.

На возведении стены настаивала администрация президента Дональда Трампа. Еще до начала голосования она пообещала наложить вето на любой проект бюджета, который не будет содержать полного финансирования строительства. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал голосование демократов «политическим театром» и добавил, что Сенат не будет рассматривать проект, у которого нет шансов получить подпись Трампа.

The Shutdown is only because of the 2020 Presidential Election. The Democrats know they can’t win based on all of the achievements of “Trump,” so they are going all out on the desperately needed Wall and Border Security - and Presidential Harassment. For them, strictly politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2019

Вторая часть проектов касалась финансирования до 30 сентября, т.е, до конца финансового года, Госдепартамента, Минфина, министерств торговли, сельского хозяйства и труда, а также ряда других ведомств правительства.

Из-за прекращения финасирования 9 из 15 федеральных министерств американского правительства частично прекратили свою работу с 22 декабря. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, также были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института.