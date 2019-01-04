В Магнитогорске проходят первые похороны погибших при взрыве в жилом доме

Прощание с семьей Крамаренко. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В Магнитогорске сегодня проходят первые похороны погибших при взрыве в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164. 4 января будет захоронено 6 человек.

Среди них — семья Крамаренко: Анастасия, Игорь и их дочь Милана. На прощание с семьей пришли около полутора сотен человек, большинство — обычные жители города. Также на церемонию прощания прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Прощание с семьей Крамаренко. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Прощание с семьей Крамаренко. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«Настя работала в Магнитогорском государственном технологическом университете. Отвечала за привлечение иностранных студентов и за отправку наших студентов на стажировку зарубеж, — рассказала «Новой газете» коллега погибшей, пришедшая на прощание. — Она была очень светлым человеком, жизнерадостным. Стремилась к саморазвитию: знала английский, учила французский языки. Студенты ее любили».

«28 декабря делала (с ними) новогоднюю фотосессию. Семья полна любви, надежды, растёт маленькая прелесть Миланочка. И это все обрывается в один миг. У мамы своей Анастасия единственная дочь», — говорит фотограф Екатерина Мурзикова.

Читайте также Взрыв и обрушение дома в Магнитогорске. Хроника трагедии в фотографиях

Сегодня в Магнитогорске также простятся с 28-летним Ильмиром Сагадатовым и с 42-летним Виктором Воронцовым. Виктора похоронят в селе Агаповка, рядом с мамой.

Взрыв в доме 164 на проспекте Карла Маркса произошел 31 декабря 2018 года. Он унес жизни 39 человек.