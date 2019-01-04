Times сообщила о наличии британского подданства у арестованного в России за шпионаж американца

Арестованный по обвинению в шпионаже Пол Уилан, помимо гражданства США, также имеет подданство Великобритании, сообщает газета The Times.

Собеседник в британском МИДе рассказал журналистам о том, что сотрудники американского посольства уведомили их об аресте и о статусе Уилана в качестве подданного Великобритании. Британская дипмиссия после этого запросила консульский доступ к нему после получения просьбы об оказании помощи.

При этом 3 января МИД Канады сообщило телеканалу CBC об аресте их гражданина в России, не раскрывая его имени по причине конфиденциальности. Пол Уилан родился в Оттаве в 1970-м году, однако позднее переехал в Америку, его брат Дэвид, живущий в Канаде, не смог подтвердить, есть ли до сих пор у его брата канадское гражданство.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». При этом агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что Уилана арестовали в номере гостиницы «Метрополь» после того, как ему передал флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства» человек, которого тот завербовал через интернет.

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха. Вечером 2 января мужчину в СИЗО «Лефортово» посетил посол США в России Джон Хантсман.