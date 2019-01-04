ФСБ предложила запретить митинги в Красноярском крае на время Универсиады

Федеральная служба безопасности предложила ввести в Красноярском крае усиленные меры безопасности с 21 февраля по 14 марта, которые предполагают запрет на проведение митингов. Это следует из проекта указа президента, опубликованного на сайте нормативных правовых актов.

«На территории Красноярского края собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Универсиады, и запланированные на период введения усиленных мер безопасности, проводятся в иной период времени», — говорится в проекте документа.

Усиленные меры безопасности также предполагают запрет на продажу оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, а также ограничение на перевозку опасных веществ и деятельность опасных производств, отмечают «Сибирь.Реалии».

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Всемирная зимняя универсиада в этом году пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. До этого раньше она ни разу не проводилась ни в России, ни в СССР. В декабре заместитель главы города Владислав Логинов говорил журналистам, что перед соревнованием власти будут отлавливать бездомных собак, а также принимать меры против бомжей и секс-работников и «убирать эти критические зоны».

Запрет на проведение митингов действовал по всей стране и с 25 мая по 25 июля во время Чемпионата мира по футболу — 2018. Правом вводить соответствующие ограничения президента наделил закон, принятый в 2013 году. В мае участники Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пытались оспорить его и указ президента о митингах во время ЧМ-2018 в Конституционном суде.

Во время действия запрета правительство объявило о пенсионной реформе и планах повысить НДС до 20%, первая акция протеста против этих инициатив была согласована в Москве лишь на 29 июля.