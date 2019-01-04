Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании 14 млрд рублей

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета предъявило обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, общий ущерб следователи оценили в 14 миллиардов рублей.Кузнецова обвинили в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 159, ст. 174.1, ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, вместе с соучастниками он через ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) похитил средства выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ, а также имущество Ипотечной корпорации Московской области и Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Кузнецов вместе другими фигурантами дела помимо этого занимался легализацией незаконно полученного дохода, заключая фиктивные сделки и направляя полученные деньги в офшоры.

Накануне, 3 января, стало известно, что Франция выдала Кузнецова России после того, как соответствующий документ в ноябре 2017 года подписал глава французского правительства. Его экстрадиции Россия добивалась с 2013 года, когда его задержали по запросу российских правоохранительных органов. Его доставили в Москву самолетом «Аэрофлота» и, по данным ТАСС, поместили в «Кремлевский централ» — спецблок СИЗО №1 «Матросская тишина».

В рамках дела бывший заместитель министра финансов Подмосковья Валерий Носов был приговорен к 14 годам и 9 месяцам заключения, а экс-гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Владислав Телепнев — к 10 годам в колонии.

В феврале 2018 года Басманный районный суд заочно приговорил жену Кузнецова Жанну Булах к 11 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также в отмывании денег (ч. 3. ст. 174 УК). Власти США в апреле 2017 года отказали России в ее экстрадиции.