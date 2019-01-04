Новая газетастать со–
участником

Власти Магнитогорска опубликовали список погибших при обрушении дома

Общество

 

Администрация Магнитогорска опубликовала на своем сайте список из 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164.

  • Анашкевич Владимир Михайлович
  • Анашкевич Нина Ивановна
  • Анисимова Ольга Никитична
  • Антилов Виктор Дмитриевич
  • Антилова Ульяна Викторовна
  • Антилова Татьяна Ивановна
  • Антропова Клавдия Николаевна
  • Баталова Ольга Яковлевна
  • Веряскина Ксения Валерьевна
  • Веряскина Тамара Викторовна
  • Воронцов Виктор Владимирович
  • Дружкина Раиса Васильевна
  • Игнатьев Александр Викторович
  • Игнатьева Марина Васильевна
  • Исоева Раджабмо Рачабалиевна
  • Крамаренко Анастасия Владимировна
  • Крамаренко Игорь Анатольевич
  • Крамаренко Милана Игоревна
  • Кремлев Андрей Геннадьевич
  • Кремлев Денис Андреевич
  • Кремлев Дмитрий Андреевич
  • Кремлева Елена Александровна
  • Кутепов Сергей Владимирович
  • Кызымбаева Татьяна Григорьевна
  • Лепкова Мария Ивановна
  • Овчинникова Галина Ефимовна
  • Плюхина Светлана Васильевна
  • Сагадатов Ильмир Иштимерович
  • Синебрюхов Андрей Андреевич
  • Скворцова Ольга Олеговна
  • Снетков Михаил Геннадьевич
  • Тинибаев Даниил Игоревич
  • Тинибаева Нелля Николаевна
  • Топко Татьяна Кузьминична
  • Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич
  • Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич
  • Ульфатова Фотима Мухаматшуевна
  • Цупина Таисия Ивановна
  • Шубина Мария Владимировна

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа. 

3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей. Похороны первых погибших начались 4 января.

Теги:
жертвы, взрыв газа, магнитогорск, челябинская область, va
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera