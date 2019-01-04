Власти Магнитогорска опубликовали список погибших при обрушении дома

Администрация Магнитогорска опубликовала на своем сайте список из 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164.

Анашкевич Владимир Михайлович

Анашкевич Нина Ивановна

Анисимова Ольга Никитична

Антилов Виктор Дмитриевич

Антилова Ульяна Викторовна

Антилова Татьяна Ивановна

Антропова Клавдия Николаевна

Баталова Ольга Яковлевна

Веряскина Ксения Валерьевна

Веряскина Тамара Викторовна

Воронцов Виктор Владимирович

Дружкина Раиса Васильевна

Игнатьев Александр Викторович

Игнатьева Марина Васильевна

Исоева Раджабмо Рачабалиевна

Крамаренко Анастасия Владимировна

Крамаренко Игорь Анатольевич

Крамаренко Милана Игоревна

Кремлев Андрей Геннадьевич

Кремлев Денис Андреевич

Кремлев Дмитрий Андреевич

Кремлева Елена Александровна

Кутепов Сергей Владимирович

Кызымбаева Татьяна Григорьевна

Лепкова Мария Ивановна

Овчинникова Галина Ефимовна

Плюхина Светлана Васильевна

Сагадатов Ильмир Иштимерович

Синебрюхов Андрей Андреевич

Скворцова Ольга Олеговна

Снетков Михаил Геннадьевич

Тинибаев Даниил Игоревич

Тинибаева Нелля Николаевна

Топко Татьяна Кузьминична

Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич

Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич

Ульфатова Фотима Мухаматшуевна

Цупина Таисия Ивановна

Шубина Мария Владимировна

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Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей. Похороны первых погибших начались 4 января.