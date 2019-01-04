Власти Магнитогорска опубликовали список погибших при обрушении дома
Администрация Магнитогорска опубликовала на своем сайте список из 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164.
- Анашкевич Владимир Михайлович
- Анашкевич Нина Ивановна
- Анисимова Ольга Никитична
- Антилов Виктор Дмитриевич
- Антилова Ульяна Викторовна
- Антилова Татьяна Ивановна
- Антропова Клавдия Николаевна
- Баталова Ольга Яковлевна
- Веряскина Ксения Валерьевна
- Веряскина Тамара Викторовна
- Воронцов Виктор Владимирович
- Дружкина Раиса Васильевна
- Игнатьев Александр Викторович
- Игнатьева Марина Васильевна
- Исоева Раджабмо Рачабалиевна
- Крамаренко Анастасия Владимировна
- Крамаренко Игорь Анатольевич
- Крамаренко Милана Игоревна
- Кремлев Андрей Геннадьевич
- Кремлев Денис Андреевич
- Кремлев Дмитрий Андреевич
- Кремлева Елена Александровна
- Кутепов Сергей Владимирович
- Кызымбаева Татьяна Григорьевна
- Лепкова Мария Ивановна
- Овчинникова Галина Ефимовна
- Плюхина Светлана Васильевна
- Сагадатов Ильмир Иштимерович
- Синебрюхов Андрей Андреевич
- Скворцова Ольга Олеговна
- Снетков Михаил Геннадьевич
- Тинибаев Даниил Игоревич
- Тинибаева Нелля Николаевна
- Топко Татьяна Кузьминична
- Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич
- Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич
- Ульфатова Фотима Мухаматшуевна
- Цупина Таисия Ивановна
- Шубина Мария Владимировна
Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, в результате обрушились расположенные с 3 по 10 этаж квартиры седьмого из 12 подъездов. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.
3 января МЧС завершило четырехдневную поисково-спасательную операцию после извлечения из-под завалов тела 39-й погибшей. Похороны первых погибших начались 4 января.